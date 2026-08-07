«Кроссовер проехал более 19 тыс. км от индийского Пуне до Праги»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Skoda Фото: Skoda

Компания Skoda испытала свой автомобиль на дорогах России. Казалось бы, звучит интригующе, но на самом деле ничего судьбоносного. Марка уже четыре года не торгует у нас своими автомобилями, а на бывших предприятиях компании в Калуге и Нижнем Новгороде сейчас производятся автомобили других брендов.

Автопробег, в маршрут которого были включены и дороги России, был организован чешским брендом в поддержку модели Kylaq. Этот кроссовер проехал более 19 тыс. км от индийского города Пуне до Праги, пройдя через 13 стран: Индию, Непал, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Россию, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Австрию и Чехию. Снимки с территории РФ в финальный фотоотчет компании включены не были. Но хорошо, что хотя бы упомянули.

У организаторов, конечно, был вариант добраться с полуострова Индостан до Европы через Афганистан, Пакистан и Иран, но они по каким-то причинам решили сделать крюк. За 70 дней, что длилось путешествие, по словам участников, с машиной не приключилось практически ничего. Даже колеса не удалось пробить на каменистых дорогах, и она не требовала никакого технического обслуживания.

Хорошо себя показал и мотор, который исправно работал даже на высоте 4 тыс. м над уровнем моря. Самое сложное, опять же по словам участников экспедиции, — это после Индии и Непала заставить себя перестроиться и ехать по правой стороне дороги, а не по левой. А самое радостное, что они отметили, — вентилируемый бардачок, позволявший держать напитки холодными. От себя заметим, что при пробеге 19 тыс. км хорошо было бы хотя бы один раз поменять масло.

Но, вероятно, в Индии делают особенно выносливые «Шкоды». Skoda Kylaq выпускается с 2024 года и адресована исключительно индийскому рынку. Длина автомобиля — меньше четырех метров. Двигатель — литровый TSI — развивает 116 л. с. и 178 Н·м. Коробки двух видов: автомат или шестиступенчатая механика. Цена в Индии начинается от 759 тыс. рупий, что приблизительно равно 645 тыс. руб.

Дмитрий Гронский