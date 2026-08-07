«По словам ученых, спорт может быть губителен»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

«Осторожно, вызывает привыкание!»— а что если эта фраза скоро появится на абонементах в фитнес-клубы? Недавно в исследовании в Journal of Behavioral Addictions ученые призвали с осторожностью относиться к понятию «зависимость от тренировок». По их словам, спорт может быть губителен, когда он превращается в неконтролируемую страсть, которая, в свою очередь, вредит здоровью, отношениям и жизни. Они проанализировали случаи нездоровой привязанности к тренировкам и пришли к выводу, что ключевое различие такое.

Обычно человек заставляет себя заниматься. Не очень доволен, что надо идти на пробежку, испытывает небольшую лень, но все же идет в зал. Человек с высокой мотивацией тренируется, потому что хочет. А человек зависимый и рад бы все бросить, но не может. Тренировки при этом становятся его главным источником удовольствия. Волнение вызывают ситуации, когда люди продолжают заниматься через боль и травмы, испытывая сильную тревогу, если вдруг пропустил занятие, или ставят спорт выше отдыха, близких или работы. В таком случае из инструмента оздоровления он превращается в обязанность.

Авторы исследования подчеркивают, что вовсе не хотят, чтобы люди меньше занимались, а лишь призывают в случае чего вовремя заметить у себя одержимость и ориентироваться не на внешний вид или результат, а на отклик своего тела. И даже если весь мир поощряет быть быстрее, выше, сильнее, умение вовремя остановиться иногда оздоравливает больше, чем бесконечное движение вперед.

Анна Кулецкая