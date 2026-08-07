Главного тренера ФК «Уфа» Омари Тетрадзе дисквалифицировали на месяц

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на 30 дней главного тренера клуба «Уфа» Омари Тетрадзе за оскорбительное поведение с учетом рецидива. Об этом сообщает пресс-служба «Уфы». Решение принято по итогам матча четвертого тура Первой лиги с «КАМАЗом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Омари Тетрадзе вменяют неспортивное поведение

Фото: Идэль Гумеров Омари Тетрадзе вменяют неспортивное поведение

Фото: Идэль Гумеров

Господину Тетрадзе до конца срока дисквалификации запрещено участвовать во всех соревнованиях под эгидой РФС. Кроме того, за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча дисквалифицирован старший тренер башкирской команды Федор Щербаченко: он пропустит два матча. На столько же останется вне заявки полузащитник Залимхан Юсупов.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 3 августа «Уфа» и «КАМАЗ» сыграли вничью со счетом 1:1. В конце первого тайма наставник уфимцев, старший тренер и Залимхан Юсупов получили красные карточки за потасовку. В протоколе матча записано, что Омари Тетрадзе удален за «покидание технической зоны в конфронтационной манере». Аналогичная причина — в отношении господина Щербаченко, который к тому же нецензурно выражался. Полузащитник получил красную карточку за оскорбительный жест.

Кроме удалений и дисквалификаций игрока и тренеров, КДК РФС назначил «Уфе» 50 тыс. руб. штрафа за неподобающее поведение команды.

Исполнять обязанности главного тренера «Уфы» ближайший месяц будет Алексей Румянцев.

Накануне матч с «КАМАЗом» обсуждали члены правления ФК «Уфа» во главе с вице-премьером — министром спорта Башкирии Русланом Хабибовым. Тот по итогам заседания написал: «Мы разделяем позицию болельщиков, что были спорные судейские решения, которые непосредственно могли повлиять на ход игры. Поддержали решение клуба об обжаловании и необходимости более тщательного анализа матча».

Идэль Гумеров