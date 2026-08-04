Футбольный клуб «Уфа» продолжает играть без поражений в Первой лиге

Вчера футбольный клуб «Уфа» на домашнем поле сыграл вничью 1:1 с командой «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Это был четвертый матч с начала нового сезона Лиги PARI (Первой лиги).

Первая половина матча прошла без голов. Главным эпизодом тайма стало удаление полузащитника «Уфы» Залимхана Юсупова, а также главного тренера команды Омари Тетрадзе и старшего тренера Федора Щербаченко.

Несмотря на игру в меньшинстве, хозяева открыли счет. На 60-й минуте полузащитник Магомед Якуев пробежался с мячом по левому флангу, на входе в штрафную обыграл троих соперников, обошел третьего и пробил точно в ближний угол — 1:0.

«Уфа» успешно оборонялась до конца основного времени матча. Однако на второй дополнительной минуте гости из Татарстана отыгрались: полузащитник «КАМАЗа» Максим Богданец откликнулся на навес с правого фланга и, освободившись от опеки уфимского защитника, замкнул подачу ударом головой.

После четыре туров у «Уфы» восемь очков: башкирская команда одержала две победы, в двух матчах сыграла вничью. 8 августа подопечные Омари Тетрадзе в Екатеринбурге встретятся с местным «Уралом».

Идэль Гумеров