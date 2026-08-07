Сергей Сафинов назначен врио главы Гайского муниципального округа в Оренбуржье

Временно исполняющим полномочия главы Гайского муниципального округа назначен Сергей Сафинов. Об этом сообщает губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

По информации главы региона, с 2021 года Сергей Сафинов работает в Оренбуржье на Гайском ГОКе: от ведущего инженера до начальника управления содержания основных фондов службы директора по производству. Он участвует в обновлении ключевых объектов социальной и спортивной инфраструктуры города: спорткомплексов, церкви, школы, Дворца культуры. Новый врио главы Гайского муниципального округа также возглавлял команду сборной по хоккею ГОКа и курировал развитие детского хоккея в Гае.

Свою карьеру Сергей Сафинов начал в Алтайском крае на предприятии «СибирьПолиметаллы» в должности электрослесаря. За 12 лет он дослужился до заместителя начальника отдела развития.

Сергей Сафин сменил на посту Олега Папунина, который возглавлял Гайский муниципальный округ с 2015 года. Ранее стало известно, что Олег Папунин назначен временно исполняющим обязанности главы Новотроицка.

Руфия Кутляева