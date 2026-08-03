Экс-мэр Гайского округа Олег Папунин назначен врио главы Новотроицка

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев назначил Олега Папунина временно исполняющим обязанности главы Новотроицка, об этом глава региона сообщил в своем канале в Max. Ранее господин Папунин более 10 лет руководил Гайским муниципальным округом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Глава региона отметил, что Папунин имеет значительный управленческий опыт и хорошо знаком со спецификой восточной части Оренбуржья. «Новотроицк, наряду с Гаем, — один из ключевых промышленных столпов региона. Накопленный опыт и привычка работать на результат помогут эффективно решать задачи на новой территории»,— подчеркнул господин Солнцев.

Олег Папунин родился в Гае, начинал карьеру на Гайском ГОКе — от электромонтера до заместителя начальника подземного рудника. Впоследствии работал заместителем главы администрации, затем возглавил Гайский муниципальный округ. За годы его руководства в округе обновлялась социальная и спортивная инфраструктура, благоустраивались общественные пространства, развивались сельские территории. Гайский округ, по словам губернатора, стал лидером региона по реализации инициативных проектов граждан.

Яна Вежлева