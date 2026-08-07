Верховный суд признал незаконным лишение прав без подтверждения личности

Верховный суд России признал незаконным лишение прав за нетрезвую езду, если личность водителя не подтверждена документально. С соответствующим судебным постановлением ознакомился «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд рассматривал жалобу жителя Новосибирска Дмитрия Шелухина. В апреле 2024 года автомобиль господина Шелухина, за рулем которого находился его двоюродный брат с признаками алкогольного опьянения, остановили инспекторы ГИБДД. Водитель представился Дмитрием Шелухиным, на которого был внешне похож, но не предъявил документов. Тем не менее мировой судья оштрафовал самого господина Шелухина на 30 тыс. руб. и лишил его водительских прав на полтора года.

Новосибирец оспорил решение и дошел до Верховного суда. Высшая инстанция установила, что инспекторы ГИБДД установили личность мужчины с его слов и путем сравнения фотографии из электронной базы ГИБДД с внешностью водителя. Верховный суд постановил, что «это неустранимые сомнения в виновности мужчины, которые должны трактоваться в его пользу». Он отменил решения нижестоящих судов и постановил прекратить производство.