Китайские порты приостановили работу из-за тайфуна «Долфин»

Крупные порты рядом с Шанхаем, включая крупнейший в Китае центр заправки судов топливом, временно остановили работу из-за навигающегося тайфуна «Долфин». По данным Bloomberg, операции были прекращены в Чжоушане, Нинбо и Чанцзянкоу. Морские предупреждения получили участники судоходной отрасли.

Покидать порты судам по-прежнему разрешено. Перед циклоном они обычно становятся на якорь в море, удаляясь от портовой инфраструктуры, отмечает агентство.

Согласно прогнозу, «Долфин», вероятно, достигнет восточного побережья страны вечером 9 августа. По данным китайских метеослужб, тайфун находился у японского острова Окинава и двигался в сторону Вэньчжоу в провинции Чжэцзян, а скорость ветра могла достичь 151 км/ч. Власти Чжэцзяна активировали меры экстренного реагирования: 162 пассажирские паромные линии остановили, а 474 строительных судна перевели в безопасные укрытия.