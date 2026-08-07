Зарубежные СМИ: Может ли быть запрещен «родильный туризм» в США?

Дональд Трамп запретил «родильный туризм», американский президент подписал два соответствующих указа. Речь о схеме, при которой беременные женщины приезжают в США и покидают страну после родов. Ребенок при этом получает американское гражданство по «праву почвы». Оно закреплено в Конституции Соединенных Штатов. При этом, как напоминают СМИ, это уже вторая попытка Трампа искоренить такую практику. Прошлое решение отменили. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

Оба указа Трампа не имеют обратной силы, а ограничения коснутся определенных групп лиц, пишет Axios. Так, американский паспорт не получат дети, рожденные от сотрудников зарубежных дипмиссий в США, а также от иностранцев, которых власти признают «враждебными», например, тех, кто принадлежит к террористическим группам. Гражданство по праву рождения отменят и детям, чьи матери въехали в страну нелегально или во время беременности солгали о целях визита, в частности, если прибыли в Штаты только с целью там родить.

Такой способ получить паспорт стал одним из главных аргументов Трампа в его политике в отношении мигрантов, отмечает Associated Press. Президент и его сторонники утверждают, что из-за этого страна превратилась в магнит для незаконных пересечений границы. Впервые Трамп попытался отменить гражданство по праву рождения почти сразу после вступления на второй срок, подписав указ, который правозащитники немедленно начали оспаривать.

В июне действие документа отменил Верховный суд, сославшись на 14-ю поправку к Конституции. Американский союз гражданских свобод в разговоре с Associated Press предсказывают такой же сценарий для новых указов из Белого дома.

Впрочем, прошлое распоряжение Трампа в Верховном суде отменили не единогласно, напоминает CNN. Консервативные члены коллегии жаловались, что это не решит проблему родильного туризма.

Как пишет Reuters, официальных данных об иностранках, которые приезжают в США и возвращаются домой сразу после родов, не существует. Однако Центр исследований иммиграции допускал, что каждый год по схеме родильного туризма в страну прибывает от 20 тыс. до 25 тыс. женщин.

Если указы Трампа оспорят в суде, попытки ограничить такой въезд будут обречены на провал, считают собеседники Reuters. По словам правозащитников, Верховный суд ясно дал понять: выдача паспорта не зависит от прихотей президента, а является конституционной гарантией.