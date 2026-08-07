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Зарубежные СМИ: Может ли быть запрещен «родильный туризм» в США?

7 августа, пятница

Дональд Трамп запретил «родильный туризм», американский президент подписал два соответствующих указа. Речь о схеме, при которой беременные женщины приезжают в США и покидают страну после родов. Ребенок при этом получает американское гражданство по «праву почвы». Оно закреплено в Конституции Соединенных Штатов. При этом, как напоминают СМИ, это уже вторая попытка Трампа искоренить такую практику. Прошлое решение отменили. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Alex Brandon / AP

Фото: Alex Brandon / AP

Оба указа Трампа не имеют обратной силы, а ограничения коснутся определенных групп лиц, пишет Axios. Так, американский паспорт не получат дети, рожденные от сотрудников зарубежных дипмиссий в США, а также от иностранцев, которых власти признают «враждебными», например, тех, кто принадлежит к террористическим группам. Гражданство по праву рождения отменят и детям, чьи матери въехали в страну нелегально или во время беременности солгали о целях визита, в частности, если прибыли в Штаты только с целью там родить.

Такой способ получить паспорт стал одним из главных аргументов Трампа в его политике в отношении мигрантов, отмечает Associated Press. Президент и его сторонники утверждают, что из-за этого страна превратилась в магнит для незаконных пересечений границы. Впервые Трамп попытался отменить гражданство по праву рождения почти сразу после вступления на второй срок, подписав указ, который правозащитники немедленно начали оспаривать.

Как Верховный суд заблокировал указ Трампа об отмене права на гражданство при рождении

В июне действие документа отменил Верховный суд, сославшись на 14-ю поправку к Конституции. Американский союз гражданских свобод в разговоре с Associated Press предсказывают такой же сценарий для новых указов из Белого дома.

Впрочем, прошлое распоряжение Трампа в Верховном суде отменили не единогласно, напоминает CNN. Консервативные члены коллегии жаловались, что это не решит проблему родильного туризма.

Как пишет Reuters, официальных данных об иностранках, которые приезжают в США и возвращаются домой сразу после родов, не существует. Однако Центр исследований иммиграции допускал, что каждый год по схеме родильного туризма в страну прибывает от 20 тыс. до 25 тыс. женщин.

Если указы Трампа оспорят в суде, попытки ограничить такой въезд будут обречены на провал, считают собеседники Reuters. По словам правозащитников, Верховный суд ясно дал понять: выдача паспорта не зависит от прихотей президента, а является конституционной гарантией.

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