Жилье в домах, попадающих в границы комплексного развития, будут оценивать по актуальным ценам

Закон, который меняет порядок расчета компенсации собственникам квартир в домах, попадающих под программу комплексного развития территорий (КРТ), подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает министерство градостроительной политики Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Проблему с выкупной ценой таких квартир поднимали в Самаре на выездном заседании комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ. О проблемах реализации договоров КРТ на территории Самарской области доложила министр градостроительной политики Екатерина Семенова. После этого депутаты Госдумы поддержали инициативы, поступившие от разных регионов.

Согласно изменениям, стоимость изымаемой квартиры должна определяться не ранее чем за 60 дней до направления владельцу проекта договора о переходе права собственности. Если оценка «просрочена», объект надо оценивать заново.

Ранее стоимость изымаемого жилья фиксировалась на момент принятия решения о начале КРТ. Фактическое же расселение зачастую происходило через год или два, когда актуальные цены на жилье менялись.

Руфия Кутляева