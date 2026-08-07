Риэлторы снимут полномочия

Риэлторы повысят стоимость услуг и перестанут оказывать юридическое сопровождение сделки. Так сообщество может отреагировать на предложение силовиков установить ответственность агентов по недвижимости в сделках, которые суд признал недействительными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По словам собеседников “Ъ FM”, так называемое «дело Долиной» породило слишком много необоснованных ограничений для проведения сделок, отчего страдают добросовестные продавцы. В пакете «Антифрод 2.0» операторов, банки, маркетплейсы и платформы по размещению объявлений обязали принимать меры по пресечению мошенничества. В третий комплекс мер, по данным издания «Ведомости», МВД, ФСБ и Генпрокуратура предлагают подключить и риелторов.

Если суд признает сделку недействительной, агента могут обязать возвратить деньги за свои услуги. В Москве комиссия специалиста на вторичном рынке составляет 2,5-3% от стоимости объекта. В срочных сделках вознаграждение может быть в два раза выше. Прайсы могут пересмотреть в большую сторону из-за возросших рисков, считает вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Андрей Банников:

«Ответственность компаний, которые легально работают на рынке недвижимости, застрахована. В случае если риелтор допустит ошибку, страховая компания обязуется возместить компенсацию. Поэтому вводить какой-то специальный закон о том, что риэлторы должны возвращать деньги, тем более независимо от решения судов, я думаю, неправильно. Как и множество других идей, которые рождаются на этой волне хайпа после дела Долиной».

Специалисты будут более тщательно проверять стороны сделки, но ни одна проверка не поможет установить истинные причины продажи квартиры, считает юрист Сергей Поправка:

«Безусловно, здравое зерно здесь есть, но лишь отчасти. Конечно, каждое лицо, каждый исполнитель, в том числе и риэлторы, должны нести ответственность за свои действия — за некачественные услуги, которые привели к крайне негативному результату для покупателя недвижимости. Но абсолютно недопустимым мне представляется возлагать на риелторов ответственность за действия третьего лица, то есть клиента риелтора. Не могут быть известны никак риелторам истинные намерения продавца недвижимости».

По данным Торгово-промышленной палаты, в 2025 году на 10 тыс. сделок с участием риелтора приходилось только около четыре случая мошенничества. Однако агенты все равно могут исключать из договоров пункт о юридическом сопровождении сделки. Тогда доказать, что они не исполнили договор с клиентом, будет очень сложно, считает адвокат, партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Марина Краснобаева:

«Риелтором у нас может стать почти кто угодно: воспитатель детского сада, охранник в "Пятерочке" — там не нужны никакие требования к образованию. Поэтому очень часто люди считают, что это довольно понятный способ заработка, и особенно у людей с развитыми коммуникативными качествами. Договор с риелтором — это гражданско-правовой акт, который может включать отдельные услуги, а может их и не включать. Например, риелтор может оказывать услуги только по подбору квартиры, а не по юридической проверке сделки».

В июле Верховный суд закрепил правила оспаривания сделок с жильем. Продажу квартиры под влиянием мошенников могут признать недействительной только в случае, если покупатель знал об обмане.

Юлия Савина