Дававших взятки директору ульяновской больницы бизнесменов отправят в колонию

Ульяновский областной суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб осужденных и согласился с приговором, вынесенным районным судом руководителям транспортных компаний Андрею Абаимову и Анжеле Завацкой за дачу взяток директору Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Ульяновска. С этого момента приговор вступил в законную силу, сообщила в пятницу прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Приговор предпринимателям был оглашен 5 мая 2026 года Заволжским районным судом Ульяновска. Суд установил, что фактический владелец ООО «Элитпремиумплюс» Андрей Абаимов и владелица ООО «Элиттрансгрупп», выступавшая посредником в интересах Андрея Абаимова и аффилированной с ним транспортной компании ООО «Данко», в период с ноября 2023 года по март 2025 года незаконно передали директору ЦГКБ Ульяновска Екатерине Яшновой и 46-летнему индивидуальному предпринимателю Сергею Потапову более 2 млн руб. за содействие в заключении контрактов на автотранспортное обслуживание больницы. Контракты, как было доказано в суде, были заключены с компаниями «Элитпремиумплюс» и «Данко» с нарушением законодательства. В одном случае под руководством Екатерины Яшновой были созданы условия торгов, при которых другим компаниям участвовать в них было невыгодно, в другом случае «с целью применения неконкурентных процедур» лот стоимостью свыше 25 млн руб. раздробили на 49 контрактов, стоимость которых не превышала 600 тыс. руб., что также позволило заключать соглашения напрямую с «нужной» организацией.

Согласившись с доводами обвинения, Заволжский районный суд за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) приговорил Анжелу Завацкую к семи годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 4,130 млн руб. (исполнение наказания отсрочено на шесть лет, до достижения ее ребенком 14-летнего возраста). Андрей Абаимов за дачу взятки в особо крупном размере (ч.5 ст. 291 УК РФ) получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 10,325 млн руб.

Ранее, 4 мая, был вынесен приговор взяткополучателям. Екатерину Яшнову суд приговорил к девяти годам колонии общего режима со штрафом в размере 10,325 млн руб. и запретом на 10 лет занимать руководящие должности в сфере закупок. Сергей Потапов получил восемь с половиной лет колонии строгого режима и такой же штраф, как и Екатерина Яшнова. Их апелляционные жалобы пока еще на рассмотрении Ульяновского областного суда.

Сергей Титов, Ульяновск