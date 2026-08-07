Партия «Яблоко» дистанцировалась от кампании в свою поддержку из-за границы

Допущенная до выборов в Госдуму партия «Яблоко» дистанцировалась от кампании в свою поддержку, запущенную оппозиционными российскими политиками за рубежом. Их поддержка, по словам председателя «Яблока» Николая Рыбакова, может привести к исключению партии из списка.

«Партия «Яблоко» категорически не имеет иностранных источников финансирования, не поддерживает никаких отношений с организациями, признанными нежелательными в Российской Федерации, и не считает заявления, обращения, мероприятия, проводимые кем бы то ни было за рубежом, частью своей избирательной кампании», — говорится в сообщении организации.

29 июля ЦИК зарегистрировал федеральный список «Яблока». Во время думской кампании партия сталкивалась с отказами в регистрации в парламенты Санкт-Петербурга и Тамбовской области и в горсовет Петрозаводска из-за ошибок в документах. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября, во время которых будет избрано 450 депутатов.