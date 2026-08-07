В Белгороде три человека пострадали при ударе БПЛА

Три человека получили ранения при ударе беспилотника ВСУ по Белгороду. Предварительными данными о последствиях атаки поделился региональный оперштаб.

Пострадавшие — женщина со множественными ссадинами руки и двое мужчин, у которых предварительно диагностировали акубаротравмы. Их доставляют в городскую больницу № 2.

Кроме того, из-за атаки произошло возгорание утеплителя на фасаде административного здания. Огонь потушил пожарный расчет. Повреждение также получило остекление социального объекта.

Угрозу атаки БПЛА в Белгороде объявляли в 10:02 мск. Ранее утром оперштаб сообщал о ранении пяти человек в Белгородской области из-за ракетного обстрела и атак беспилотников.