Исторический центр Екатеринбурга, где был завод, включили в госреестр ОКН

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области утвердило приказ о включении территории исторического центра Екатеринбурга в единый госреестр памятников архитектуры. Речь идет о территории «Исторического центра Екатеринбургского железоделательного завода», следует из приказа за подписью главы управления Вадима Гордеева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Под охрану попали земли, где ранее располагался первый железоделательный завод города. Границы объекта проходят по улицам 8 Марта, набережной Рабочей Молодежи, Первомайской, Горького, Пушкина, Малышева, Добролюбова и Воеводина.

Екатеринбургский железоделательный завод возведен в 1723 году. В его состав входила существующая плотина (существует до сих пор).