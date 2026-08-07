Мишустин призвал поставщиков ЕАЭС обновить сертификаты для работы на маркетплейсах

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал поставщиков из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обновить данные об оценке соответствия продукции в реестре. По его словам, эта процедура необходима для доступа товаров селлеров на российские маркетплейсы.

«С 1 октября текущего года в России вступает в силу новый закон о платформенной экономике, он создаст прозрачные правила в этой сфере. Если в отношении товара установлены требования технического регламента ЕАЭС, прежде всего на наших маркетплейсах будет проверяться наличие сертификата или декларации соответствия в "союзном" реестре документов, за ведение которого у нас отвечает Евразийская экономическая комиссия», — сказал господин Мишустин (цитата по «Интерфаксу»).

Закон о платформенной экономике вводит единый подход к работе маркетплейсов, агрегаторов услуг и сервисов доставки. Документ устанавливает требования к карточкам товаров, порядок предоставления скидок, процедуре изменения договоров, пунктам выдачи заказов. Главы правительств ЕАЭС намерены подписать соглашение об электронной торговле товарами на внутреннем союзном рынке. Он должен защитить интересы продавцов и покупателей.