Тренера челябинской спортшколы задержали по подозрению в педофилии

В Челябинске задержали тренера одной из спортивных школ по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ). Информацию об этом „Ъ-Южный Урал“ подтвердил собственный источник в правоохранительных органах.

Подробности вменяемого местному жителю преступления неизвестны. В правоохранительных органах отказываются официально комментировать ситуацию. По данным СМИ, тренер работал с мальчиками 10 лет и старше. В деле пока один эпизод, однако проверяется возможная причастность и к другим подобным случаям, так как горожанин мог заниматься домогательствами несколько лет. По одной из версий, пострадавшими могут оказаться 10 детей.

Виталина Ярховска