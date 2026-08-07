МВД составило за полгода почти 65 тыс. протоколов об административных нарушениях

В январе—июне 2026 года органы полиции составили 64,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях — на 1 тыс., или 1,5% меньше аналогичных показателей прошлого года. Такие данные следует из статистики МВД, опубликованной в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

Основное число протоколов было составлено за правонарушения в области незаконного потребления наркотических средств — 39,6 тыс. Из них в отношении:

потребителей каннабиноидов — 12,8 тыс. протоколов (против 9,4 тыс. в январе—июне 2025 года);

синтетических наркотиков — 8,2 тыс. протоколов (против 7,8 тыс. в январе—июне 2025 года);

кокаина — 138 протоколов (против 96 в январе—июне 2025 года).

Кроме того, согласно статистике МВД, из общей массы правонарушений 4,2 тыс. были совершены иностранцами из стран СНГ, в основном из Узбекистана (1,5 тыс. протоколов) и Таджикистана (около 1 тыс.). При этом число совершенных иностранцами нарушений из стран СНГ выросло: в январе—июне 2025 года на них было составлено 2,9 тыс. протоколов.

Александр Воронов