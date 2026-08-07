В Екатеринбурге открылась персональная выставка Александра Шабурова

В Музее андеграунда в Екатеринбурге подготовили выставочный проект «Что было до "Синих носов": 25 артефактов из архива художника Шабурова». Здесь разместили коллекции фотографических серий и перформансов Александра Шабурова, примеры издательской деятельности и воспоминания. Все это сформировало художественный язык, который впоследствии получил широкую известность благодаря арт-группе «Синие носы», сообщили в пресс-службе музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставочный проект «Что было до "Синих носов": 25 артефактов из архива художника Александра Шабурова» Фото: София Паникова Директор Музея андеграунда Ольга Комлева и художник Александр Шабуров Фото: София Паникова Выставочный проект «Что было до "Синих носов": 25 артефактов из архива художника Александра Шабурова» Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 3 Выставочный проект «Что было до "Синих носов": 25 артефактов из архива художника Александра Шабурова» Фото: София Паникова Директор Музея андеграунда Ольга Комлева и художник Александр Шабуров Фото: София Паникова Выставочный проект «Что было до "Синих носов": 25 артефактов из архива художника Александра Шабурова» Фото: София Паникова

Александр Шабуров — художник, литератор, режиссер и куратор выставок. Родился в 1965 году в городе Березовский (Свердловская область). Сначала он вел индивидуальную художественную практику, затем переехал в Москву, где вместе с Вячеславом Мизиным организовал группу «Синие носы». Автор участвовал в Уральской, Московской, Венецианской и других биеннале современного искусства. Его работы хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Московском музее современного искусства и Центре Помпиду. Совместно с Евгением Касимовым он является создателем бронзового памятника Человеку-невидимке в Екатеринбурге.

До создания группы «Синие Носы» Александр Шабуров уже был одним из ключевых участников художественной сцены Урала. Выставка обращается к одному из периодов его практики с середины 1980-х до конца 1990-х годов. В то время в Екатеринбурге складывается особая арт-среда, где стирается граница между искусством и жизнью, а дружба, коллективные проекты и ирония превращаются в полноценные инструменты художественного высказывания.

Экспозиция раскрывает автора как художника-концептуалиста, архивариуса текущего времени и художественных процессов, фотографа, любителя перформансов и издательских проектов. Среди работ представлены фотосерии («Фотографирую стену каждые 30 минут», 1990), арт-объекты («Аленка на Кавказе», 1997), инсталляции («Жаба в ермолке», 1995), самиздатовские книжечки (сборник «Книга книг», 1990-1992), архивные документы (акты купли-продажи произведений) и материалы художественных акций.

Отдельная часть выставки посвящена жизни и творчеству уральского панк-рок-скомороха Старика Б.У.Кашкина. Все это позволяет увидеть, как нестандартное обращение к повседневности, дружеское общение, мифотворчество и художественный эксперимент становятся основой метода Шабурова.

«Мы познакомились на выставке в 1987 году. Я увидел его работу, и она меня поразила. Он сфотографировал с закрытым объективом нечто и выставил черную фотографию. Я сказал: "Саша, ты меня настолько поразил, что я тебя никогда не забуду за эту работу. Ты для меня будешь великим художником"»,— рассказал на открытии фотохудожник, участник «Уктусской школы» Евгений Арбенев.

Выставка будет работать до 1 ноября.

София Паникова