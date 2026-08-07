Галерею Уффици в Италии реконструируют за €50 млн

Галерею Уффици в Италии планируют реконструировать. Работы также будут проводиться во дворце Питти и садах Боболи, которые входят в музейный комплекс. Об этом пишет Art News со ссылкой на заявление директора институции Симона Верде.

Ремонтные работы обойдутся в €50 млн: основные средства были выделены министерством культуры Италии, еще часть собрана в виде пожертвований. В том числе, €5 млн направила американская меценатка Вероника Аткинс.

Масштабная реконструкция продлится около двух лет. В галерее отметили, что часть работ уже началась, а другие — запланированы на ближайшие месяцы, при этом музей продолжит работу. В планах — реставрация произведений искусства, модернизация систем климат-контроля и освещения галереи, перепланировка помещений, которая позволит увеличить выставочную площадь. Также будет реконструирован амфитеатр в садах Боболи для проведения публичных представлений. Верхний этаж дворца Питти площадью 1 тыс. кв. м преобразуют в новое выставочное пространство.

Галерея Уффици — один из важнейших музейных комплексов мира, где представлено собрание итальянской живописи эпохи Возрождения. В частности, там хранятся работы Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, Микеланджело и Рафаэля.