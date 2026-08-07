Мэрия Уфы остановила проект по соединению Интернациональной улицы с Инорсом

Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов отменил постановление о начале планировки территории для строительства дороги между Интернациональной и Сельской Богородской улицами и реконструкции улицы Георгия Мушникова.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в апреле мэрия дала компании «Авангард плюс» право разработать проекты планировки и межевания территории с заболоченными пустырями западнее ТЭЦ-2. Улица Такиуллы Алиева между Интернациональной и Сельской Богородской должна соединить микрорайоны Черниковку и Инорс. На улице Георгия Мушникова планировалось предусмотреть трамвайные пути.

На подготовку документов отводился срок до конца года. Однако, как следует из нового постановления, 23 июня ООО «Авангард плюс» заявило об отказе от проекта.

ООО «Авангард плюс» зарегистрировано в 2024 году в Уфе, учредителями являются Расул Сафин и Ирина Юдина. Госпожа Юдина также владеет фирмой «Авангардстрой», основанной год назад.

Идэль Гумеров