В Уфе начали проектировать улицу между Инорсом и Черниковкой

Администрация Уфы дала компании «Авангард плюс» разрешение на разработку проектов планировки и межевания территории для строительства улицы Такиуллы Алиева и реконструкции улицы Георгия Мушникова.

Улица Такиуллы Алиева соединит Сельскую Богородскую с Интернациональной. Она пройдет западнее ТЭЦ-2 через заболоченные пустыри, пересечет Индустриальное шоссе и выйдет на Интернациональную в створе улицы Машиностроителей. Дорога должна связать Черниковку и Инорс, а также разгрузить Сельскую Богородскую улицу.

Под реконструкцию отводится участок улицы Георгия Мушникова от перекрестка с Сельской Богородской до дома № 16.

Разработчики проектов в числе прочего должны предусмотреть разделительные полосы, трамвайные пути, велодорожки, остановки общественного транспорта, ливневки, а также учесть разделение потоков пешеходов, велосипедов и электросамокатов.

Подготовить документацию «Авангард плюс» должен за свой счет. До середины декабря проекты должны быть представлены в главархитектуру Уфы.

ООО «Авангард плюс» зарегистрировано в 2024 году в Уфе, учредителями являются Расул Сафин и Ирина Юдина. Госпожа Юдина также владеет фирмой «Авангардстрой», основанной год назад.

