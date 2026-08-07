Альпинисты не смогли добраться до тела Наговициной на пике Победы

В Киргизии из-за непогоды закрыт сезон восхождений на пик Победы — высшую точку хребта Тянь-Шань, более 7,4 тыс. метров. Об этом ТАСС сообщил Дмитрий Греков, начальник базового лагеря Южный Иныльчек у подножия пика. По его словам, ни одна группа альпинистов в этом сезоне не смогла добраться до тела погибшей на склоне этой вершины россиянки Натальи Наговициной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альпинистка Наталья Наговицина во время восхождения на пик Е. Корженевской (2023 год)

Фото: @natalina_1022 Альпинистка Наталья Наговицина во время восхождения на пик Е. Корженевской (2023 год)

Фото: @natalina_1022

«Сезон восхождений на Победу закрыт, даже в базовом лагере высота снега составляет уже полметра»,— сказал господин Греков. Он добавил, что в этом году взойти на вершину пытались две группы, но ни одна из них не приблизилась к месту, где погибла госпожа Наговицина. Оно находится на высоте более 7 тыс. м. «Дальше всех продвинулась лишь одна группа — всего на 6,5 тыс. м»,— сообщил собеседник агентства.

12 августа 2025 года Наталья Наговицина сломала ногу при восхождении на пик Победы. Россиянка осталась одна на высоте 7,2 тыс. м с небольшим запасом еды и воды, разорванной палаткой и спальным мешком. Из-за сложных погодных условий спасти альпинистку не удалось, один из спасателей погиб от переохлаждения. Минобороны Киргизии отправило за россиянкой вертолет, но он попал в зону турбулентности и совершил жесткую посадку. В сентябре на кадрах с дрона, который долетал до палатки госпожи Наговициной, альпинистка не показывала признаков жизни.