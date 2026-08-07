Альпинисты не смогли добраться до тела Наговициной на пике Победы
В Киргизии из-за непогоды закрыт сезон восхождений на пик Победы — высшую точку хребта Тянь-Шань, более 7,4 тыс. метров. Об этом ТАСС сообщил Дмитрий Греков, начальник базового лагеря Южный Иныльчек у подножия пика. По его словам, ни одна группа альпинистов в этом сезоне не смогла добраться до тела погибшей на склоне этой вершины россиянки Натальи Наговициной.
Альпинистка Наталья Наговицина во время восхождения на пик Е. Корженевской (2023 год)
Фото: @natalina_1022
«Сезон восхождений на Победу закрыт, даже в базовом лагере высота снега составляет уже полметра»,— сказал господин Греков. Он добавил, что в этом году взойти на вершину пытались две группы, но ни одна из них не приблизилась к месту, где погибла госпожа Наговицина. Оно находится на высоте более 7 тыс. м. «Дальше всех продвинулась лишь одна группа — всего на 6,5 тыс. м»,— сообщил собеседник агентства.
12 августа 2025 года Наталья Наговицина сломала ногу при восхождении на пик Победы. Россиянка осталась одна на высоте 7,2 тыс. м с небольшим запасом еды и воды, разорванной палаткой и спальным мешком. Из-за сложных погодных условий спасти альпинистку не удалось, один из спасателей погиб от переохлаждения. Минобороны Киргизии отправило за россиянкой вертолет, но он попал в зону турбулентности и совершил жесткую посадку. В сентябре на кадрах с дрона, который долетал до палатки госпожи Наговициной, альпинистка не показывала признаков жизни.