«Билайн» не смог оспорить торги по ремонту тамбовских дорог на 300 млн

Управление ФАС по Тамбовской области признало необоснованными жалобы ПАО «Вымпел-коммуникации» (бренд «Билайн») на действия обласного учреждения «Тамбовавтодор» при проведении двух открытых конкурсов на капремонт дорог с модернизацией постов весогабаритного контроля. Это следует из госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

Заявитель настаивал, что заказчик установил нереальные сроки для разработки проектной документации, однако антимонопольный орган с этим не согласился. Речь идет о двух конкурсах: на ремонт дороги «Каспий» — Жердевка — Токаревка — Мордово — Мельгуны — Волчки — «Орел — Тамбов» и на участок трассы «Тамбов — Котовск». Начальная цена каждого — 152,9 млн руб. Решения УФАС могут быть обжалованы в арбитражном суде в течение трех месяцев.

Суть претензий сводилась к следующему: контракты предполагают, что проектно-сметную документацию подрядчик должен подготовить с момента заключения договора до 1 сентября этого года. В «Вымпел-коммуникациях» посчитали, что пройти госэкспертизу и получить все согласования за такой срок невозможно. Но в УФАС напомнили: закон не устанавливает минимального срока для экспертизы — есть только максимальный, а значит, все зависит от оперативности самого подрядчика.

«Тамбовавтодор» как заказчик пояснил, что жесткие сроки продиктованы производственной необходимостью: строительно-монтажные работы должны стартовать 2 сентября и завершиться к 1 декабря, чтобы восстановить работоспособность постов весогабаритного контроля. Это нужно для фиксации нарушений автоперевозчиками и сохранности дорог — к тому же, как отметили в «Тамбовавтодоре», есть еще и представление прокуратуры, требующее ускорить процесс.

Антимонопольщики также обратили внимание на то, что заказчик заранее провел анализ рынка и получил коммерческие предложения от трех компаний, готовых уложиться в заданные сроки. А расчеты заявителя, по мнению комиссии, оказались лишь предположениями, ничем не подтвержденными.

Ранее указанные выше закупки (а также еще два конкурса общей начальной стоимостью 765,9 млн руб.) на ремонт, оборудование и модернизацию постов весогабаритного контроля были приостановлены по другим жалобам, признанными обоснованными. Один из четырех конкурсов на 150 млн руб. уже отменен, объявлены два новых по 144 млн руб. начальной цены контракта каждый.

Анна Швечикова