Пять белых павлинов вылупились в зоопарке Екатеринбурга

В зоопарке Екатеринбурга 9 июля у пары белых павлинов Малинки и Шунута вылупились пять птенцов, сообщили в пресс-службе зоопарка. Их уже можно посмотреть в павильоне «Центральный».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка

«Самка начала откладывать яйца еще в начале лета. Она проявила себя как внимательная и заботливая мать, ни на секунду не отходя от яиц. Однако начались дождливые дни, маме стало сложнее высиживать яйца, и для сохранения здорового потомства их забрали в инкубатор, а после вылупления вернули маме. Она ухаживала за ними очень внимательно, ходила по пятам за каждым малышом»,— рассказали в зоопарке.

Павлинята проявляют любопытство и с интересом знакомятся с посетителями. Через некоторое время после рождения их переселили в летнюю галерею павильона к мелким видам попугаев, чтобы они получали нужное количество ультрафиолета. Пока что птенцов кормят растительными кормами и в качестве лакомства дают мучных червей.

Ирина Пичурина