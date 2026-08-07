Япония изучит план присвоения островам Южных Курил имен Зорге и Рубленко

Японское правительство намерено изучить планы Русского географического общества (РГО) присвоить двум безымянным островам Малой Курильской гряды имена советского разведчика Рихарда Зорге и артиллериста Ивана Рубленко. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

На пресс-конференции господин Кихара отметил, что официальные власти Токио сначала выяснят точную фактическую ситуацию вокруг этого решения, а затем будут действовать, опираясь на позицию своей страны по «северным территориям». По его словам, Токио различными способами постоянно доносит до Москвы свою позицию по спорным островам Южных Курил, передает ТАСС.

В конце июля сахалинское отделение РГО установило памятные таблички на двух безымянных островах Малой Курильской гряды, присвоив им имена Рихарда Зорге и Ивана Рубленко.

Рихард Зорге — советский разведчик в Японии в годы Второй мировой войны. Он передал в Москву информацию о политике Токио, которая позволила советскому командованию перебросить войска для защиты столицы. Иван Рубленко отличился при форсировании Днепра в 1943 году и обеспечил успешную переправу основных сил советской армии через реку.

Россия и Япония вели переговоры по мирному соглашению после Второй мировой войны с середины XX века. Спорной территорией остается южная часть Курил. Япония претендует на четыре острова: Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу Хабомаи. Россия же считает, что суверенитет над этими островами закреплен за ней и оспорен не будет.