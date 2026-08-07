Япония изучит план присвоения островам Южных Курил имен Зорге и Рубленко
Японское правительство намерено изучить планы Русского географического общества (РГО) присвоить двум безымянным островам Малой Курильской гряды имена советского разведчика Рихарда Зорге и артиллериста Ивана Рубленко. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.
На пресс-конференции господин Кихара отметил, что официальные власти Токио сначала выяснят точную фактическую ситуацию вокруг этого решения, а затем будут действовать, опираясь на позицию своей страны по «северным территориям». По его словам, Токио различными способами постоянно доносит до Москвы свою позицию по спорным островам Южных Курил, передает ТАСС.
В конце июля сахалинское отделение РГО установило памятные таблички на двух безымянных островах Малой Курильской гряды, присвоив им имена Рихарда Зорге и Ивана Рубленко.
Рихард Зорге — советский разведчик в Японии в годы Второй мировой войны. Он передал в Москву информацию о политике Токио, которая позволила советскому командованию перебросить войска для защиты столицы. Иван Рубленко отличился при форсировании Днепра в 1943 году и обеспечил успешную переправу основных сил советской армии через реку.
Россия и Япония вели переговоры по мирному соглашению после Второй мировой войны с середины XX века. Спорной территорией остается южная часть Курил. Япония претендует на четыре острова: Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу Хабомаи. Россия же считает, что суверенитет над этими островами закреплен за ней и оспорен не будет.
В конце 2025 года генеральный секретарь кабмина Японии Минору Кихара сделал выговор министру по делам Окинавы и «северных территорий» Хитоси Кикаваде за «неуместное и двусмысленное» высказывание о Курилах во время посещения города Немуро. Министр Кикавада тогда заявил, что «это самый край Японии… Видимо, это самое близкое место к иностранному государству, поэтому важно увидеть их своими глазами».
Правительство Японии традиционно приурочивает поднятие темы Южных Курил к внутриполитическим событиям, например, перед парламентскими выборами. Так, в феврале 2026 года заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Кей Сато заявил о необходимости решения вопроса о принадлежности южных Курильских островов и заключении мирного договора с Россией накануне выборов в Палату представителей.
МИД РФ в феврале 2026 года, комментируя митинги в Японии по случаю «Дня северных территорий», напомнил, что легитимный суверенитет России над Курильскими островами определен итогами Второй мировой войны и закреплен в российской Конституции, не подлежит пересмотру. Российская сторона также посчитала «неуместной» связку вопроса о Курилах с ситуацией на Украине, на которой делался акцент во время японских мероприятий.