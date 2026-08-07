Главное на рынке недвижимости к утру 7 августа

Турецкие бренды товаров для дома Madame Coco и Chakra закрывают свои магазины в России, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на Ассоциацию торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР). Madame Coco владела 29 магазинами в ТЦ страны. По оценке АТЭР, бренд решил закрыться из-за падения посещаемости и спроса, а также высокой арендной платы. Chakra имела два торговые точки в московских ТЦ «Авиапарк» и «Афимолл». По мнению экспертов, причина закрытия — системная проблема турецких home-брендов, зависящих от посещаемости в топовых торговых центрах.

Банк ВТБ потребовал взыскать более €109,2 млн (около 10,2 млрд руб.) с кипрской Elleteri Holdings Limited, ООО «Гравел-М» и АО «Декмос», сообщают «РИА Новости». Компании владеют апартаментами в отеле Four Seasons Hotel Moscow. Истец утверждает, что взыскивает задолженность по кредитному договору, заключенному с кипрской компанией, которая допустила просрочку исполнения обязательств. Две другие компании выступали поручителями. Иск направлен в Арбитражный суд Москвы, который отложил слушания на сентябрь. По данным СМИ, компания «Декмос» связана с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным, которого в 2025 году приговорили к девяти годам колонии за растрату.

МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили создать механизм возврата денег за услуги риэлторов по сделкам, которые суд признал недействительными из-за мошенничества. Инициативу планируют включить в третий пакет антифрод-поправок, сообщают «Ведомости». По оценке МВД, после ужесточения регулирования в банковской сфере, мошенники все чаще переключаются на недвижимость. Окончательная позиция пока не сформирована: Генпрокуратура ожидает доклада Росреестра для выработки общего мнения о регулировании деятельности риэлторов.

Чистая прибыль девелопера Setl Group по РСБУ за первую половину 2026 года снизилась на 60% год к году и составила 2,5 млрд руб. Объем заемных средств компании увеличился на 10% — до 63,5 млрд руб. Из них 54,2% приходится на долгосрочные займы и кредиты. Поручительства по обязательствам связанных компаний выросли за полгода на 7% и составили на конец июня 291,7 млрд руб. На 125% увеличились выплаты основному управленческому персоналу — до 30,1 млн руб.

Арбитражный суд Москвы взыскал более 2,3 млрд руб. со стройкомпании «Волгомост» в пользу обанкротившегося «Центркомбанка», сообщают «РИА Новости». После банкротства имуществом финансовой организации управляет Агентство по страхованию вкладов. «Волгомост» выступал поручителем основных заемщиков «Центркомбанка», объявивших позже о банкротстве. Третьими лицами к делу привлечены ООО «Гипротрасмост-Крым» и ООО «Дорожно-строительные инновации». «Волгомост» также признали банкротом в 2024 году. Компания специализируется на строительстве мостов, транспортных развязок и путепроводов.

«Дом.РФ» выставил на торги самое старое здание Кожевенной слободы в Москве по начальной цене 67,42 млн руб. Построенные в XVII веке палаты расположены в Замоскворечье и имеют статус памятника культуры федерального значения. В состав лота входит здание площадью 525,7 кв. м, а также право аренды участка площадью 0,18 га. Заявки принимаются до 7 сентября, а аукцион назначен на 11 сентября. Объект можно использовать для размещения ресторана, офиса или иных коммерческих целей, указано в публикации. При этом победитель будет обязан провести работы по сохранению объекта, а также выполнять требования по его содержанию и использованию.