В Ижевске выпустили из СИЗО врачей, обвиняемых в получении взяток от призывников

Ленинский райсуд Ижевска изменил меру пресечения четырем врачам ГКБ №6, обвиняемым в получении взяток от призывников (ст. 290 УК, до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что их держали под стражей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Следствие считает, что с августа по ноябрь 2025 года три врача урологического отделения и заведующий рентгеновским отделением стационара больничного корпуса №2 получили от граждан средства в размере 430 тыс. руб. За это врачи должны были дать недостоверные показания о здоровье пациентов, чтобы их признали негодными к военной службе.

Следователь указал, что дело находится на заключительном этапе, а все «значимые обстоятельства установлены». Суд отправил обвиняемых под домашний арест до 26 сентября. Инстанция посчитала, что изменение меры пресечения «в полной мере обеспечит надлежащее поведение обвиняемых в ходе предварительного расследования».

Обвиняемые и их защитники не возражали против удовлетворения ходатайства следователя.