Верховный Суд Удмуртии подтвердил продление срока ареста врачей ГКБ №6

Верховный Суд Удмуртии рассмотрел апелляционные жалобы защитников на постановление Ленинского райсуда Ижевска, который продлил срок содержания под стражей двум врачам урологического отделения Городской клинической больницы №6 до 26 марта 2026 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что с 1 августа по 26 ноября 2025 года три врача урологического отделения и заведующий рентгеновским отделением стационара больничного корпуса №2 получили взятку (ст.290 УК РФ) в размере 430 тыс. руб. за выдачу ложных сведений о состоянии здоровья мужчины призывного возраста, что позволяло ему избежать службы в Вооруженных силах РФ.

Защитники обвиняемых просили изменить меру пресечения на не связанную с изоляцией от общества, обосновывая тем, что обвиняемые не намерены скрываться и оказывать давление на свидетелей. Однако Верховный Суд признал решение суда первой инстанции обоснованным и оставил его в силе.

Ранее постановлением Ленинского райсуда Ижевска 28 ноября в отношении всех четырех обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 26 января.

Анастасия Лопатина