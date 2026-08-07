Производившего мефедрон химика в Екатеринбурге отправили в колонию на 15 лет

Свердловский областной суд назначил 15 лет 3 месяца колонии строгого режима со штрафом в 100 тыс. руб. химику-лаборанту Григорию Копытову за производство мефедрона в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Свердловской области. Он признан виновным по ч. 2 ст. 228.3 УК РФ и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Суд установил, что в феврале 2025 года Копытов с соучастником вступили в организованную группу в качестве химиков-лаборантов для серийного производства мефедрона. Наркотик производили в гараже на ул. 40-летия Комсомола. Несколько месяцев соучастники готовились к производству, а в июле с использованием реактивов, прекурсоров и лабораторного оборудования произвели особо крупную партию мефедрона. В дальнейшем он должен был продаваться через интернет-магазин наркотиков. Координацию действий осуществляли неустановленные следствием организатор, а также оператор и химик. Работу лаборатории остановили сотрудники ФСБ 21 июля 2025 года.

На суде Копытов признал факт производства наркотиков, но не согласился с квалифицирующим признаком «организованная группа». По его словам, они с соучастником собирались изготовить наркотик только один раз, чтобы улучшить материальное положение — четыре большие канистры с прекурсорами продавец добавил по ошибке. Подсудимый заявил о полном раскаянии и осознании тяжести содеянного. Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.

Ирина Пичурина