Башгосфилармония не будет оспаривать решение об обязательных торгах

Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова не планирует подавать апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Башкирии, отклонившего иск учреждения к управлению ФАС по республике. Об этом «Ъ-Уфа» рассказали в пресс-службе филармонии.

Ранее УФАС, сообщал «Ъ-Уфа», обязало Башгосфилармонию изменить положение о закупках, исключив лазейки для договоров с подрядчиками и поставщиками без торгов. В самом учреждении настаивали, что такие пункты вызваны необходимостью срочно находить подрядчиков для социально значимых мероприятий. Арбитражный суд Башкирии с доводами не согласился.

Уже с января Башгосфилармония проводит торги по новому положению о закупках. Между тем отсутствие возможности провести неконкурентную закупку и заключить прямой договор может повлечь за собой сбой в хозяйственной деятельности учреждения и упущенную экономическую выгоду, предусмотренную законодательством о закупках отдельными видами юрлиц, отмечают в филармонии.

Идэль Гумеров