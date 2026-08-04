Закупки без специфики

Башкирская государственная филармония не смогла оспорить требования регионального управления ФАС пересмотреть положение о закупках. Ведомство обязало культурное учреждение исключить из документа пункты, позволяющие заказывать товары и услуги без торгов. В 2025 году, подсчитала антимонопольная служба, филармония провела без конкурса 851 закупку на 196,5 млн руб. — более 87% от суммы всех закупок. В суде представитель Башгосфилармонии настаивал, что УФАС не учитывает особенности культурной сферы, где приходится срочно находить подрядчиков и поставщиков для социально значимых мероприятий. Арбитражный суд Башкирии ничего специфического в деятельности истца не нашел.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Башкирской государственной филармонии в Уфе

Фото: Дмитрий Колпаков Здание Башкирской государственной филармонии в Уфе

Фото: Дмитрий Колпаков

Арбитражный суд Башкирии отказал Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова в отмене решения и предписания регионального управления ФАС изменить положение о закупках.

Как следует из материалов дела, антимонопольное ведомство обнаружило, что положение о закупках позволяло учреждению заказывать товары и услуги на сумму до 50 млн руб. неконкурентным способом — в виде электронного ценового запроса. Также ведомство не согласилось со включением таких видов услуг, как организация культурно-массовых, спортивных, зрелищных и иных мероприятий, а также грузовые и пассажирские перевозки, в перечень оснований для закупки у единственного поставщика.

19 января этого года УФАС признало Башгосфилармонию нарушившей законодательство и потребовало исключить спорные нормы из документа.

Спустя три месяца учреждение обратилось с заявлением в арбитражный суд с требованием признать претензии антимонопольной службы незаконными.

Башгосфилармония — крупнейшая концертная организация республики, подведомственная министерству культуры региона. Помимо основной деятельности учреждение распоряжается бюджетными средствами для подготовки крупных мероприятий по линии минкульта. Директор филармонии Алмаз Саетов находится под домашним арестом по обвинению в превышении полномочий при подготовке книжной ярмарки «Китап-байрам».

В суде представитель Башгосфилармонии заявлял, что учреждение не должно обосновывать выбор способа закупки исходя из предмета заказанных услуг или товаров: этот порядок законодательство якобы оставляет на усмотрение заказчика. Закупка у единственного поставщика, поясняла филармония, обусловлена организацией социально-значимых мероприятий с конкретными исполнителями и в срочном режиме. «Отсутствие такой возможности привело бы к сбоям в хозяйственной деятельности и невозможности освоения целевого финансирования»,— объяснял истец.

Арбитражный суд Башкирии посчитал дискриминирующей практику ценовых запросов на конкурентных рынках. Например, право заказчика размещать закупку за день до окончания приема заявок, а также возможность отказываться от договора в любой момент до заключения контракта могут привести к убыткам потенциальных участников закупки. Не связана с целями и принципами законодательства о закупках и предельная сумма 50 млн руб.: слишком высокий потолок не только ограничивает конкуренцию, но и угрожает неэффективным расходованием средств.

Что касается организации мероприятий и пассажирских и грузовых перевозок, то, пояснил суд, эти виды деятельности, в соответствии с ОКВЭД, не имеют каких-то специфических свойств, которые требовали бы заказа услуг у конкретных подрядчиков.

Наконец, суд сослался на данные УФАС: за 2025 год Башгосфилармония провела 854 закупки на 225,9 млн руб., из которых без торгов прошла 851 процедура на 196,5 млн руб. (более 87% от стоимости всех договоров). Такая картина говорит о злоупотреблении учреждением правом на закупку у единственного поставщика, решил суд.

Башгосфилармония на запрос „Ъ“ о позиции относительно решения суда не ответила. 19 февраля наблюдательный совет учреждения утвердил новое положение о закупках, исключив приложение о ценовом запросе. Не осталось в документе и пунктов о договорах с единственными подрядчиками для перевозок и организации мероприятий.

По мнению адвоката коллегии «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Георгия Могилевского, имеет смысл спорить с позицией суда в вопросе выбора подрядчика для такого вида деятельности по ОКВЭД, как «Деятельность зрелищно-развлекательная прочая».

«Каждый из артистов и концертных коллективов тем и ценен, что обладает специфическими свойствами и характеристиками. В данном споре имеет место неприменимость выбранного УФАС подхода, основанного на статистических кодах, придуманных и применяемых для специфических целей — структурировать экономику по видам деятельности для целей статистики. Артистов, кто может выступать в формате филармонии, не так уж и много»,— прокомментировал господин Могилевский.

Подход УФАС, считает он, контрпродуктивен, так как предполагает проведение конкурса на неконкурентном рынке искусства.

Идэль Гумеров