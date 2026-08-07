Жителя Челябинской области подозревают в призывах к экстремистской деятельности

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали 50-летнего местного жителя. Его подозревают в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

УФСБ установлено, что житель региона является сторонником украинских националистических вооруженных формирований и модератором telegram-каналов с тематикой, поддерживающей идеологию соседней страны. Осознавая публичность и опасность своих действий, южноуралец разместил в интернете публикации с призывами к осуществлению экстремистской деятельности. Силовики закрепляют доказательную базу, устанавливают и документируют иные возможные факты его противоправной деятельности.

Виталина Ярховска