«Вэнс — последняя надежда MAGA-активизма»

Дональд Трамп назвал Джей Ди Вэнса преемником. Как сообщает The Washington Post, об этом президент США сообщил на мероприятии для спонсоров Республиканской партии. Среди причин такого решения — полная лояльность вице-президента и умение отстаивать интересы правящего тандема. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе связывает публикацию новости с предстоящими выборами в Конгресс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что Дональд Трамп назвал Джей Ди Вэнса своим преемником. Произошло это на встрече со спонсорами Республиканской партии. Причин сразу несколько, но главная из них — полная лояльность вице-президента нынешнему хозяину Белого дома. Он умело противостоит нападкам СМИ и, что важно, разделяет взгляды первого лица.

При этом другой фаворит предстоящей президентской гонки — нынешний госсекретарь Марко Рубио — принадлежит больше к классической школе глубинного государства. Тогда как Вэнс тяготеет к MAGA, созданию так называемой антиэлитной системы управления, власть народа без чиновника.

Сразу можно сказать, что идея хоть является правой и даже ультраправой, но очень сильно перекликается с левыми взглядами. Разница лишь в том, что во втором случае их придерживаются глобалисты, а в первом — речь идет об изоляционистах. Так или иначе, все это утопия и к реальной жизни отношения не имеет. Трамп прекрасно понимает, что революционеры, правые или левые, сила деструктивная, поэтому делать ставку на них невозможно. Все просто развалится вокруг, если они придут к власти.

В результате многие классические MAGA-активисты стали откровенными врагами американского лидера, и Вэнс остается для них едва ли не последней надеждой. Есть такая версия (очень близкая к истине), что действующий вице-президент необходим для того, чтобы сохранить эту самую MAGA-поддержку. Особенно это важно перед предстоящими выборами в Конгресс.

Таким образом сам Трамп, может быть, и вынужденно, но фактически вернулся в лагерь классических республиканцев и даже готов заигрывать с левыми. Популист, одним словом.

В этой связи можно предположить, что все эти сливы про преемника распространяются умышленно и предназначены именно для MAGA-электората и его удержания. К слову, тот пребывает в состоянии раскола: кто-то, как было сказано выше, стал врагом действующего лидера, ну а некоторые после колебаний все-таки пошли за ним.

Но при чем же здесь Россия? При том что изоляционизм и раздел сфер влияния более не являются основным выборным трендом Дональда Трампа, ибо мир поделить нельзя так же, как и создать рай в одной отдельно взятой стране или даже на одном континенте. Можно лишь заключать временные сделки и перемирия при сохранении глобального лидерства. В противном случае тебя сомнут и раздавят. Так что и Европа нужна, какой бы слабой она ни была. Союзниками не разбрасываются. А Вэнс станет действовать на старой ниве MAGA-активизма.

Дмитрий Дризе