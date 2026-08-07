Руководитель челябинского ГУ ФССП перейдет в Екатеринбург

Главой ГУ ФССП по Свердловской области с 10 августа станет руководитель челябинского управления ведомства Юлия Третьякова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Юлия Третьякова проходит службу с 2000 года. С 2018-го возглавляла ГУ ФССП России по Челябинской области. Место госпожи Третьяковой займет Альбина Сухорукова, которая с 2018 года руководила свердловским управлением ведомства. Как подчеркивают в пресс-службе госоргана, кадровые перестановки производятся в рамках плановой ротации глав региональных управлений. До 2018 года ГУ ФССП по Челябинской области руководила Альбина Сухорукова.

Виталина Ярховска