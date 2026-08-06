За сутки 17 человек пострадали при ударах ВСУ в Белгородской области

ВСУ 105 раз атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки. В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 17 человек. Об этом 6 августа сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Среди раненых — двое мирных жителей с особо тяжелыми травмами: у одного диагностирована частичная ампутация стопы с множественными осколочными ранениями, у другого — открытый перелом. Также пострадали женщина с осколочным ранением живота и мужчина с минно-взрывной травмой.

По информации врио главы региона, удары были нанесены по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Зафиксировано 16 обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). С БПЛА 14 раз сбрасывали взрывные устройства.

Всего за сутки расчеты противовоздушной обороны и другие задействованные подразделения сбили и подавили в Белгородской области 219 беспилотников.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что за предыдущие сутки Белгородская область подверглась 137 ударам со стороны Украины. В результате пострадали 18 человек.

Мария Свиридова