До семи выросло число погибших при стрельбе в школе в Таиланде

Число погибших при стрельбе в школе к северу от Бангкока выросло до семи человек. Среди них — нападавший. Об этом сообщили в Управлении полиции провинции Нонтхабури, передает Thai PBS.

Помимо стрелявшего, погибли трое учителей и трое учеников, указано в сообщении. Еще 17 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. По данным полиции, стрельбу в средней школе Тхепсирин устроил ученик девятого класса. Нападавший покончил с собой.

Как пишет тайская газета Khaosod, в доме, где проживал нападавший, полиция обнаружила еще двух погибших — бабушку и дедушку молодого человека. Отца нападавшего допрашивают.

Школа Тхепсирин считается одной из лучших в стране по подготовке к поступлению в вузы. В ней учатся с 7-го по 12-й класс.