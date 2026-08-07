«ЭНСО» и «Эхо леса. Вершины»: «Север» запускает два проекта в Екатеринбурге

В Екатеринбурге девелоперская компания «Север» выводит на рынок сразу два новых проекта: вторую очередь семейного квартала «Эхо леса» — «Эхо леса. Вершины» — и новый камерный квартал «ЭНСО». Проекты появятся в Академическом районе и в микрорайоне Широкая Речка — на территориях, которые сегодня входят в число наиболее активно развивающихся локаций столицы Урала.

Жилой квартал «ЭНСО»

Фото: проектная документация

Новый жилой квартал «ЭНСО» расположен в микрорайоне Широкая Речка, который в ближайшие годы будет тесно связан с Академическим районом благодаря развитию дорожной сети и трамвайного сообщения. Проект отличают камерная застройка переменной этажности от 9 до 18 этажей и современная архитектура в природной цветовой гамме. В составе комплекса предусмотрены коммерческие помещения и офисы. В непосредственной близости находятся научные институты УрО РАН, медицинский кампус и одна из крупнейших IT-компаний Екатеринбурга. В перспективе по соседству появится IT-деревня, рассчитанная на тысячу рабочих мест.

Жилой квартал «ЭНСО»

Фото: проектная документация

Вторая очередь семейного квартала «Эхо леса. Вершины» поддерживает идею городской жизни рядом с природой. «Вершины» продолжат развитие территории «Эхо леса», где постепенно появятся разные жилые форматы — кварталы, башни и виллы, объединенные общей архитектурной и ландшафтной концепцией. Дома расположены на первой линии зеленого массива, при этом жителям будет доступна инфраструктура Академического района. Рядом уже работают школы, детские сады, спортивные и медицинские объекты. Развитие территории продолжится и за счет новой социальной инфраструктуры: в ближайшие годы в Академическом появятся семь образовательных объектов почти на 5 тыс. мест, в проектировании которых девелопер «Север» примет участие в рамках комплексного развития территории.

Семейный квартал «Эхо леса. Вершины»

Фото: проектная документация

Одной из особенностей новой очереди станут жилые башни «Вершины». Здесь будут представлены квартиры с угловым остеклением, окнами на две и три стороны, мастер-спальнями, террасами, лоджиями и дополнительными местами для хранения. На первых этажах разместятся кафе, рестораны, магазины, сервисы и пространства для дополнительного образования. С внешней стороны домов появятся пешеходные бульвары, которые продолжат общественные пространства района.

«Екатеринбург остается одним из ключевых городов для развития компании. Одновременный запуск “ЭНСО” и второй очереди “Эхо леса. Вершины” расширяет наш портфель в регионе и позволяет предложить покупателям проекты с разным характером: камерный городской квартал и семейную среду рядом с природой», — отметила Ирина Смехова, директор по продажам девелоперской компании «Север» в Екатеринбурге.

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