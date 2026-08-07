Депутат напомнил о получении квитанций ЖКХ через «Госуслуги» с осени 2027 года

С 1 сентября 2027 года россияне смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги в электронном виде через личный кабинет на «Госуслугах». Такое изменение анонсировал «РИА Новости» первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Депутат пояснил, что новый формат будет доступен собственникам квартир, чьи учетные записи на портале подтверждены, и которые не отказались от получения электронных квитанций. При этом граждане сохранят право и дальше получать бумажные платежки, если не захотят переходить на электронный формат.

Данная мера внесена в закон о поддержке «Почты России», который президент Владимир Путин подписал в конце июля.