Премьер Литвы опроверг слова министра обороны о росте угрозы со стороны России
Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс прокомментировал заявление министра обороны страны Робертаса Каунаса о росте угрозы со стороны России. По мнению премьера, всю подобную информацию необходимо взвешивать, а запугивать общество не следует.
«Я хотел бы заверить общественность в том, что уровень угроз как-то кардинально не изменился, он существует»,— сказал господин Синкявичюс (цитата по LRT).
Накануне глава Минобороны Литвы обвинил Россию в подготовке удара с помощью дронов ВСУ по критически важным объектам прибалтийских стран. Никаких доказательств своих слов он не привел. Вместе с тем президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается нападать на европейские государства и угрозы для них не представляет.
В июне 2026 года премьер-министром Литвы стал Миндаугас Синкявичюс, который допускал изменение конституции в части запрета на размещение ядерного оружия на территории республики. Он сменил Ингу Ругинене, чье правительство ушло в отставку 23 июня из-за изменения состава правящей коалиции.
В июне 2026 года премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявляла, что страны Балтии никогда не предоставляли свое воздушное пространство и территории для ударов беспилотников по целям в России. Это произошло после того, как Служба внешней разведки России 19 мая 2026 года сообщила о планах ВСУ использовать страны Балтии для атак с помощью БПЛА.
В мае 2026 года глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что НАТО способно прорвать оборону России в Калининграде и при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы. Также в июне 2026 года министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил, что Литва ведет переговоры с США о возможном размещении ядерного оружия на своей территории, несмотря на конституционный запрет.