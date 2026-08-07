Премьер Литвы опроверг слова министра обороны о росте угрозы со стороны России

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс прокомментировал заявление министра обороны страны Робертаса Каунаса о росте угрозы со стороны России. По мнению премьера, всю подобную информацию необходимо взвешивать, а запугивать общество не следует.

«Я хотел бы заверить общественность в том, что уровень угроз как-то кардинально не изменился, он существует»,— сказал господин Синкявичюс (цитата по LRT).

Накануне глава Минобороны Литвы обвинил Россию в подготовке удара с помощью дронов ВСУ по критически важным объектам прибалтийских стран. Никаких доказательств своих слов он не привел. Вместе с тем президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается нападать на европейские государства и угрозы для них не представляет.