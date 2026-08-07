«Пляж» накрыло волной эскапизма

На озере Тишки в Челябинской области завершился фестиваль «ПЛЯЖ 2.6». Пока организаторы уже две недели как демонтируют сцены, а зрители успели смыть с себя озерный песок и вернуться в офисную реальность, мы закончили пересчитывать пустые бутылки, тонны песка и затраты на фестиваль. Про 150 млн руб. бюджета, тонны воды и 15 тыс. человек на 30-градусной жаре под аккомпанемент сирен — в материале „Ъ-Южный Урал“.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2026 году фестиваль посетило более 15 тысяч человек

Фото: Музыкальный фестиваль «Пляж 2.6» В 2026 году фестиваль посетило более 15 тысяч человек

Фото: Музыкальный фестиваль «Пляж 2.6»

Если вы думаете, что организатор фестиваля на 15 тыс. человек — это огромный корпоративный монстр с небоскребом в Москва-Сити, то спешим вас расстроить (или обнадежить). Организатором фестиваля выступает пермское ООО «КРОСС». Предприятие с уставным капиталом в 10 тыс. руб. и среднесписочной численностью в одного человека — директора и бенефициара Кирилла Крестникова.

Кирилл Крестников — пермский экономист, боксер и бывший сотрудник завода «Сорбент». Он управляет фестивалем, делегируя операционный хаос армии подрядчиков. Нет никакого секрета, почему внезапно пермские организаторы выбрали локацией Челябинскую область. За юридической личиной пермского ООО скрывается команда из трех человек: помимо Кирилла Крестникова, это пара челябинских продюсеров — Никита Кузьмин и Мария Гроссман. Последняя — выпускница ЧелГУ и экс-сотрудница СТС-Челябинск, имеющая за плечами опыт организации концертов локальных групп, VK Fest, гастролей Бориса Моисеева, ледовых шоу и других мероприятий.

50 гектаров золотого песка и турбо-стройка

«ПЛЯЖ» начинался в 2021 году как фестиваль на базе отдыха на озере Сугояк. Но масштабы выросли настолько, что на огороженной и оснащенной базе перестало хватать места, в итоге зона парковки стала больше самого фестиваля. Тогда организаторы «Пляжа» перешли еще и в статус землевладельцев, купив в конце 2024 года 50 га земли в Кунашакском районе, на берегу озера Тишки. Сделку провели зимой и, когда снег сошел, оказалось, что участок — это буквально чистое поле, где нет вообще ничего для будущего фестиваля. Кроме огромной территории. Потребовались миллионные инвестиции.

«Нам пришлось строить площадку буквально с нуля. Была отсыпана огромная пляжная полоса, завезено более 1500 т скальника и 3500 т песка. Проложили 3,5 км ЛЭП, пробурили скважины, построили санитарные узлы. Только в первый год в базовое обустройство поля ушло более 50 млн руб. собственных инвестиций. Мы создаем туристический кластер: “Пляж” — это символ Челябинской области, которую называют краем трех тысяч озер»,— рассказывает Мария Гроссман.

Операционный бюджет четырехдневного фестиваля в этом году перевалил за 150 млн руб. 60% планируемого дохода — билеты и прочие привилегии в виде трансфера и палаточных мест. 30% принесли спонсоры, а еще 10% — арендаторы в зонах фуд-корта и мерча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На 50 гектарах земли организаторы сами насыпали песчаный пляж.

Фото: Музыкальный фестиваль «Пляж 2.6» На 50 гектарах земли организаторы сами насыпали песчаный пляж.

Фото: Музыкальный фестиваль «Пляж 2.6»

Аудитория фестиваля разномастная. Изначально фестиваль планировался как молодежное событие, «Наше “Нашествие”». Таким он задумывался еще в 2010-м году, когда целевой аудитории было лет по 20. Теперь, когда оригинальное «Нашествие» с 2019 года регулярно переносят, «Пляж» — это единственное подобное мероприятие, и аудитория сильно расширилась.

На парковке теперь не только недорогие седаны, но и стройные ряды автодомов — нынешняя аудитория фестиваля как минимум может себе их позволить. Люди едут с детьми, что накладывает на организаторов еще большие обязательства по комфорту, который в чистом поле стоит дорого.

Угроза БПЛА

Нынешний сезон стал проверкой не только на финансовую, но и на нервную устойчивость. В субботу, на третий день фестиваля, над регионом объявили угрозу БПЛА. Мобильный интернет, усиленный специальной вышкой, ожидаемо отключился. По громкой связи транслировались четкие инструкции: «В случае опасности выполнять указания команды». Паники не случилось: сработала то ли общая расслабленность, то ли доверие к организаторам.

«Для нас эта угроза не прошла бесследно, она длилась двое суток. Сначала закрыли аэропорты в Москве, а потом и в Челябинске. Артистам, вылетавшим к нам в пятницу и субботу, отменили рейсы. Часть рейсов были уже в пути, когда Челябинск закрыли: кто-то кружил над Сургутом, кто-то над Уфой, питерские группы зависли над Магнитогорском. Наша служба логистики в экстренном режиме перекупала билеты в Екатеринбург, откуда мы везли всех на микроавтобусах. Это новая непредвиденная статья расходов, но лайн-ап мы сохранили полностью»,— вспоминает Мария Гроссман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Безопасность обеспечивали более 500 сотрудников МВД, МЧС и ЧОП

Фото: Музыкальный фестиваль «Пляж 2.6» Безопасность обеспечивали более 500 сотрудников МВД, МЧС и ЧОП

Фото: Музыкальный фестиваль «Пляж 2.6»

Пять миллионов на охрану

На безопасность площадки потрачено больше 5 млн руб. Периметр обслуживали в общей сложности более 500 человек: помимо МВД и Росгвардии, были ЧОП, а также кинологи и спасатели МЧС. План действий при БПЛА был отрепетирован за два дня до старта на масштабных учениях всей команды, что и позволило избежать хаоса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стражи правопорядка спасаются от жары на фестивале Пляж 2.6

Фото: Музыкальный фестиваль «Пляж 2.6» Стражи правопорядка спасаются от жары на фестивале Пляж 2.6

Фото: Музыкальный фестиваль «Пляж 2.6»

Безопасность на «ПЛЯЖе» носила характер вежливой, но тотальной диктатуры. Сотрудницы ЧОП с энтузиазмом, достойным пограничной службы, досматривали каждый карман рюкзаков. Под запрет попали даже спреи от комаров — предмет первой необходимости в озерном крае. Гостям предлагали обработать себя прямо у рамок металлоискателей, но проносить аэрозоли внутрь запрещали. В контексте современных требований к массовым мероприятиям это выглядело не как бюрократическая придирка, а как необходимый гигиенический минимум безопасности, обеспечивающий спокойствие и организаторам, и зрителям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водные процедуры на фестивале

Фото: Музыкальный фестиваль «Пляж 2.6» Водные процедуры на фестивале

Фото: Музыкальный фестиваль «Пляж 2.6»

Аномальная жара (температура перевалила за 30 градусов по Цельсию) превратила площадку в своеобразный испытательный полигон. Организаторы установили бесплатные фонтанчики с ледяной водой, и они стали стратегическими объектами. Но столпотворения не случилось, фонтанчиков было столько, что всегда присутствовала возможность набрать воду.

«Зрители выпили в три раза больше воды, чем обычно, более 100 т. Вода предоставляется за счет организатора. В условиях экстремальной жары это был вопрос жизни и смерти»,— отмечает Мария Гроссман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Хаски на Фестивале Пляж 2.6

Фото: Музыкальный фестиваль «Пляж 2.6» Рэпер Хаски на Фестивале Пляж 2.6

Фото: Музыкальный фестиваль «Пляж 2.6»

На самой же площадке царил визуальный сюрреализм: полицейские в полной амуниции фиксировали на телефоны перформанс рэпера Хаски, обливаемые водой из пульверизаторов фельдшеры дежурили неподалеку. Агрессивный металкор Amatory и темный рейв RAM провоцировали аудиторию на слэм. Он, к слову, оказался бережным: броуновские движения в 30-градусную жару прошли без происшествий. Упавших поднимали мгновенно, а за периметром круга бдительно следили медики. Даже на особо ярких перформансах, где в центре толпы устраивали фаершоу, все прошло спокойно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зона у главной сцены пережила даже фаер-шоу.

Фото: Фестиваль Пляж 2.6 Зона у главной сцены пережила даже фаер-шоу.

Фото: Фестиваль Пляж 2.6

Технический продакшн «ПЛЯЖа» обошелся организаторам в 20 млн руб. Звук был чистым, и слышно его было даже с парковки, которая по ощущениям занимала примерно такую же территорию, что и зона фестиваля.

Часть владельцев автофургонов предпочла вовсе не покидать тень своих маркиз, чтобы не лишать себя переносных холодильников, слушая музыку прямо на парковке. Благо звук добивал до последних рядов стоянки, что для открытых площадок в чистом поле скорее исключение.

Качество звучания отдельно отметил солист «Алисы» Константин Кинчев, который, по заверениям продюсера, особенно привередлив в вопросах звукового оборудования.

При этом почти вся электроника работала на дизельных генераторах: в пиковые часы нагрузка достигала 900 кВт, в итоге расход составил порядка 8 кубометров топлива. Этого бы хватило, чтобы 42 раза съездить от Челябинска до Москвы и обратно на «Рено Логане». 35 суток непрерывной езды.

Но пока одни наслаждались звуком, другие стояли в очередях. И здесь стоит быть реалистами. Многие ругают фестиваль за очереди за кипятком или бытовые неудобства. Кипяток и правда выдавали по расписанию, но в идеале о таких вещах в походе стоит заботиться самому. Тем более, что между зоной фестиваля и собственным автомобилем на парковке можно было свободно курсировать, чтобы пополнить провизию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Музыкальный фестиваль «Пляж 2.6» Фото: Музыкальный фестиваль «Пляж 2.6»

Мусорный эко-патруль и кадровый голод

Операционный ад не закончился после последнего аккорда в воскресенье. Демонтаж занимает несколько недель. Стоимость только вывоза мусора и поддержания чистоты на площадке стоит около 2 млн руб.

«За период фестиваля генерируется гигантский объем отходов. Мы закупили 5 тыс. мешков объемом по 360 л каждый. Создали эко-патруль, который вручную собирает мусор. У нас есть правило: если ты видишь лежащую бутылку, неважно, волонтер ты или директор — подними и донеси до бака. 80% зрителей уже приучены к осознанности и чистоте, это сильно упрощает рекультивацию берега»,— поясняет продюсер.

Самый болезненный удар по бюджету нанес кадровый кризис. Стоимость рабочей силы (монтажники, грузчики) выросла на 30% относительно предыдущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт RAM (Грязный Рамирес)

Фото: Музыкальный фестиваль «Пляж 2.6» Концерт RAM (Грязный Рамирес)

Фото: Музыкальный фестиваль «Пляж 2.6»

Гонорары артистов тоже не стоят на месте: для фестивалей они в 2–3 раза выше обычных концертных ставок. Самым дорогим хедлайнером в истории фестиваля остается «Ленинград», выступавший в 2025 году. Хотя точная сумма осталась конфиденциальной, но порядок цифр понятен — речь идет о десятках миллионов рублей. В 2026 году пальму первенства по величине гонорара занял золотой состав группы «Кино» с оцифрованным голосом Цоя. Сумма гонорара не разглашается.

«Гонорары артистов каждый год повышаются. В первую очередь это связано с резким падением конкуренции в музыкальных кругах»,— говорят организаторы «Пляжа».

Критиковать большие фестивали за аудиторию и бытовые неудобства — давняя снобская забава. Но в сухом остатке это сложнейший инфраструктурный механизм на 50 га, который успешно переварил 15 тыс. человек, угрозу БПЛА и аномальную жару.

Кроме того, подобные фестивали для своей аудитории — еще и некая форма коллективной терапии. Эскапизм и возможность забыться. Люди из Москвы, Тюмени и Самары едут в Челябинскую область на целую неделю, чтобы открыть для себя край трех тысяч озер и забыть о новостной повестке. По статистике, 85% гостей фестиваля — приезжие из других регионов России.

«Нам нравится реакция москвичей, которые говорят: „Если бы мне сказали, что я буду проводить отпуск в Челябинске, я бы удивился“. Но они ездят к нам уже шесть лет», — резюмирует Гроссман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральский слэм оказался живым, но бережным.

Фото: Музыкальный фестиваль «Пляж 2.6» Уральский слэм оказался живым, но бережным.

Фото: Музыкальный фестиваль «Пляж 2.6»

Десятилетняя окупаемость

Главный вопрос — когда все это начнет приносить реальные деньги. Ответ: не скоро. По собранной организаторами аналитике, крупные коммерческие фестивали выходят на окупаемость после десяти лет работы. «ПЛЯЖ» в этой логике находится на середине пути.

«Практически все начинают одинаково, а в какой-то момент выбирают свой путь. Кто-то подает заявку на „Президентский грант“, кто-то делает ставку на мощную спонсорскую интеграцию, кто-то работает над увеличением продаж билетов. Наша стратегия — работа „в долгую“»,— объясняет Мария Гроссман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрители охотились даже за маленькими участками тени.

Фото: Музыкальный фестиваль «Пляж 2.6» Зрители охотились даже за маленькими участками тени.

Фото: Музыкальный фестиваль «Пляж 2.6»

Спонсорские 30% дохода здесь принципиально не превращаются в баннерную рекламу. Партнеры интегрированы в инфраструктуру так, что становятся ее частью: «Барьер» — это питьевые точки, МТС — это связь и та самая вышка, которая честно пыталась держать интернет во время тревоги. В этом году к проекту присоединился «Полисорб», обеспечивший гостей средствами первой необходимости в полевых условиях. Другие партнеры взяли на себя лаунж-зоны и ночные живые дискотеки, а челябинский бар «Топка» (участник «Битвы шефов») выкатил для фестиваля специальное меню. При чем цены на еду не превышали средний чек бара в центре Челябинска. Да и курсировать между сценой и автомобилем с провизией никто не запрещал.

Побочный эффект такой инфраструктуры — искажение восприятия реальности у аудитории.

«Некоторые идеи удается реализовать так хорошо, что люди начинают забывать, что они до сих пор в полевых условиях. Это видно по обратной связи: гости выступают с предложениями и инициативами, а мы напоминаем — это все еще поле! Связь с реальностью налаживается, и люди понимают, что предлагают не вполне реальные вещи»,— смеется Мария Гроссман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В особо яркие моменты у сцены жгли фаеры.

Фото: Музыкальный фестиваль «Пляж 2.6» В особо яркие моменты у сцены жгли фаеры.

Фото: Музыкальный фестиваль «Пляж 2.6»

Работа над ростом посещаемости тоже ведется, но осторожно: организаторы ищут тот предел, за которым фестиваль перестанет быть комфортным и чистым. Для проекта, который зарабатывает репутацией, а не разовой выручкой, это принципиальный расчет: 15 тыс. довольных гостей стоят дороже 25 тыс. раздраженных.

И пока пермское ООО с челябинским характером подсчитывает маржинальность уральского песка, становится ясно: событийный бизнес жив. А то, что отчет вышел через две недели,— так это потому, что настоящие цифры, как и музыка, не терпят суеты. Кстати, по словам организаторов, продажи билетов на «ПЛЯЖ 2.7» уже стартовали, а за первые сутки куплено больше 1 тыс. билетов.

Евгений Рыженьков