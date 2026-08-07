В УдГАУ появятся симуляторы для обучения управлению БПЛА

Симуляторы для обучения вождению сельхозтехники и управлению БПЛА планируют поставить в УдГАУ. Об этом сообщила в Мах врио главы Удмуртии Ольга Абрамова. Как отмечает госпожа Абрамова, Минсельхоз РФ подтвердил финансирование капремонта инженерного корпуса вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Абрамова, Мах Фото: Ольга Абрамова, Мах

«О подготовке кадров для села рассказала министру сельского хозяйства России Оксане Лут. Уверена, молодые специалисты будут развивать агропромышленный комплекс. Удмуртия в лидерах по этому направлению»,— прокомментировала врио главы Удмуртии.

Ольга Абрамова добавила, что удмуртские аграрии в прошлом году обеспечили жителей республики молоком на 192%, мясом на 114%, яйцами на 236% и картофелем практически на 100%.

UPD: как уточнили в пресс-службе правительства республики, обновление корпуса расширит образовательные возможности УдГАУ — там появятся новые программы СПО, а также современные лаборатории и пространства для практической подготовки. В них и установят новые симуляторы.

Напомним, объем производства молока в Удмуртии за первые шесть месяцев составил 606,2 тыс. т, что на 5,8% больше значений предыдущего года. По надою республика оказалась на 3-м месте среди регионов ПФО.