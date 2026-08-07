Производство молока в Удмуртии выросло почти на 6% в первом полугодии

Объем производства молока в Удмуртии составил в январе—июне 606,2 тыс. т, что на 5,8% больше, чем годом ранее. По надою республика вошла в тройку лидеров в ПФО, уступив только Татарстану и Башкортостану, где показатель составил 1,2 млн т и 804,1 тыс. т соответственно. Об этом сообщили в Удмуртстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Основной прирост в Удмуртии обеспечили сельскохозяйственные организации — на 7,2%, до 553,4 тыс. т. В крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения надой сократился за указанный период с 56,9 до 52,8 тыс. т.

Поголовье крупного рогатого скота увеличилось за полугодие на 0,2% — до 293,6 тыс. голов, из них 118,1 тыс. коров. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», их число с января по июнь выросло на 0,4%.

Напомним, низкие закупочные цены на молоко стали серьезной проблемой для сельхозпредприятий Удмуртии. Переработчики в июле приобретали сырое молоко по 32—33 руб. за 1 л. Представители отрасли из-за серьезного падения доходов вынуждены уменьшать или полностью останавливать затраты на обновление оборудования, а также сокращать поголовье. Правительство республики рассматривает вопрос дополнительных выплат хозяйствам за каждый килограмм продукта.

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