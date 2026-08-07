В Молдавии повреждена ЛЭП для транзита электричества на Украину

Стихийное бедствие повредило линию электропередачи (ЛЭП) Бельцы — Днестровск, которая соединяет Молдавию с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба молдавского Минэнерго.

«По предварительным оценкам, на землю повалены порядка 10 опор высокого напряжения примерно в 15 км от Бельц»,— указали в ведомстве. На месте происшествия работают специалисты компании «Молдэлектрика».

Ремонт, по оценкам Минэнерго, может занять до семи дней. Восстановление могут ускорить в случае привлечения других специализированных компаний.

Мощность ЛЭП Бельцы — Днестровск составляет 330 кВ. Ее в основном используют для транзита, балансировки и периодического импорта электроэнергии с Украины.