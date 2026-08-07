В Молдавии повреждена ЛЭП для транзита электричества на Украину
Стихийное бедствие повредило линию электропередачи (ЛЭП) Бельцы — Днестровск, которая соединяет Молдавию с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба молдавского Минэнерго.
«По предварительным оценкам, на землю повалены порядка 10 опор высокого напряжения примерно в 15 км от Бельц»,— указали в ведомстве. На месте происшествия работают специалисты компании «Молдэлектрика».
Ремонт, по оценкам Минэнерго, может занять до семи дней. Восстановление могут ускорить в случае привлечения других специализированных компаний.
Мощность ЛЭП Бельцы — Днестровск составляет 330 кВ. Ее в основном используют для транзита, балансировки и периодического импорта электроэнергии с Украины.
В Молдавии 24 марта 2026 года уже вводился режим чрезвычайного положения (ЧП) в энергетике на 60 дней из-за повреждения линии электропередачи (ЛЭП) Исакча — Вулканешты, которая также проходит через Украину. Это отключение произошло после ночных атак на украинскую электроэнергетическую инфраструктуру, и молдавские власти заявляли, что ЛЭП обеспечивает от 60% до 70% потребления электричества в стране.
Молдавское Минэнерго в мае 2026 года сообщало, что «Укрэнерго» выставила Молдавии счет почти на €20 тыс. за ремонт ЛЭП Исакча—Вулканешты. Молдавские власти намеревались направить этот счет России через МИД. Работы по восстановлению линии были завершены 28 марта 2026 года, и в начале апреля 2026 года режим ЧП был досрочно отменен.