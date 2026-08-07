На Ямале площадь природных пожаров достигла почти 70 тыс. га

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) площадь действующих природных пожаров достигла 69,7 тыс. га, а число возгораний сократилось до 171, следует из сообщения регионального департамента гражданской защиты.

По данным интерактивной карты Единой картографической системы ЯНАО, локализованы 11 пожаров общей площадью 9,7 тыс. га. Утром 6 августа в округе насчитывалось 182 действующих пожара, занимавших 57,3 тыс. га; за сутки площадь увеличилась почти на 22%. Для борьбы с огнем задействованы 928 человек и вертолеты Ми-8, оборудованные водосливными устройствами. За последние сутки потушены 19 природных пожаров.

В конце июля в лесах Ямала повторно ввели режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа природных пожаров. Первый раз его объявили 23 июня из-за возгораний в заповеднике «Верхне-Тазовский».