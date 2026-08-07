В Челябинскую область не пустили 21 тонну лука

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора совместно с пограничниками и таможенниками запретили ввоз через пункт пропуска «Бугристое» 21 т репчатого лука. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Машина с овощами следовала из Жамбылской области Республики Казахстан получателю в Московскую область с разгрузкой в Челябинске. Во время досмотра выяснилось, что на основной части груза отсутствует обязательная маркировка. Специалисты составили акт и наложили запрет на ввоз груза на территорию страны. С водителем проведена разъяснительная беседа, лук вернулся на территорию соседнего государства.

Виталина Ярховска