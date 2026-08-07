DOGE под руководством Илона Маска публиковал ложную отчетность
Управление по государственной подотчетности США (GAO) по запросу сенаторов-демократов провело аудит деятельности Департамента по повышению эффективности правительства (DOGE), который ранее возглавлял Илон Маск. В докладе ведомства отмечается, что DOGE регулярно завышал показатели экономии бюджета и вносил в базы данных неподтвержденные сведения, пишет The Washington Post.
Илон Маск планировал сократить госрасходы на $2 трлн, однако на сайте DOGE удалось отчитаться лишь о $215 млрд. GAO проанализировало $110 млрд из этой суммы (контракты, гранты и аренда) и выявило массовые приписки. В частности, более 40% расторгнутых договоров аренды (108 из 264) начали расторгать еще до создания департамента. Из 13,4 тыс. контрактов, о расторжении которых заявил DOGE, почти 2 тыс. на самом деле продолжали действовать.
Из $61 млрд заявленной экономии по контрактам больше половины (почти $35 млрд) аудиторы не смогли подтвердить. При этом около $27,4 млрд экономии приписали контрактам, которые вовсе не расторгались,— по ним лишь снизили стоимость или перераспределили средства.
DOGE был создан президентом США Дональдом Трампом в январе 2025 года для борьбы с бюрократией и избыточными расходами. Работа структуры сопровождалась скандалами и исками, а уже к концу года проект фактически свернул деятельность после ухода Маска.
Департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавлял Илон Маск, был создан Дональдом Трампом в январе 2025 года для сокращения государственных расходов на 2 триллиона долларов, но был распущен в ноябре 2025 года, за восемь месяцев до официального срока истечения полномочий. Reuters, Лента новостей (Москва) и Радио FM сообщали, что департамент прекратил свою работу из-за отсутствия реальных результатов, внутренних конфликтов между Илоном Маском и Вивеком Рамасвами, а также из-за отсутствия прозрачности в его деятельности.
Основной причиной закрытия департамента стало невыполнение амбициозного плана по сокращению расходов, а также недовольство Трампа работой Маска, который обещал сократить расходы на 1 триллион долларов, но достиг лишь в десять раз меньшего результата. В мае 2025 года Илон Маск официально покинул свою должность, и его уход привел к потере влияния ведомства в американской политике. В конце 2025 года Илон Маск заявил, что не хотел бы снова возглавлять DOGE, отметив, что добился лишь «небольшого успеха» в прекращении финансирования неэффективных программ.
Функции DOGE были переданы кадровой службе США, а часть бывших сотрудников перешла в National Design Studio, занимающуюся улучшением государственных сайтов, и другие департаменты, включая Госдепартамент и Министерство здравоохранения и социальных служб. Даже после прекращения работы DOGE, реформы по сокращению государственных расходов продолжаются как часть более широкой политики администрации Трампа.