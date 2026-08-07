DOGE под руководством Илона Маска публиковал ложную отчетность

Управление по государственной подотчетности США (GAO) по запросу сенаторов-демократов провело аудит деятельности Департамента по повышению эффективности правительства (DOGE), который ранее возглавлял Илон Маск. В докладе ведомства отмечается, что DOGE регулярно завышал показатели экономии бюджета и вносил в базы данных неподтвержденные сведения, пишет The Washington Post.

Илон Маск планировал сократить госрасходы на $2 трлн, однако на сайте DOGE удалось отчитаться лишь о $215 млрд. GAO проанализировало $110 млрд из этой суммы (контракты, гранты и аренда) и выявило массовые приписки. В частности, более 40% расторгнутых договоров аренды (108 из 264) начали расторгать еще до создания департамента. Из 13,4 тыс. контрактов, о расторжении которых заявил DOGE, почти 2 тыс. на самом деле продолжали действовать.

Из $61 млрд заявленной экономии по контрактам больше половины (почти $35 млрд) аудиторы не смогли подтвердить. При этом около $27,4 млрд экономии приписали контрактам, которые вовсе не расторгались,— по ним лишь снизили стоимость или перераспределили средства.

DOGE был создан президентом США Дональдом Трампом в январе 2025 года для борьбы с бюрократией и избыточными расходами. Работа структуры сопровождалась скандалами и исками, а уже к концу года проект фактически свернул деятельность после ухода Маска.

Влад Никифоров