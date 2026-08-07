Сброс воды на Шершневском водохранилище увеличили до 80 кубометров в секунду

Из-за прогнозируемых осадков в выходные с 7 августа на Шершневском водохранилище увеличен сброс воды до 80 кубометров в секунду. Это необходимо для поддержания нормального подпорного уровня и обеспечения свободной емкости объекта для приема паводковых вод, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

Шершневская ГТС работает в штатном режиме, уровень воды замеряют каждые два часа. Сброс воды в Аргазинском водохранилище составляет 50 кубометров в секунду. Ситуация находится на контроле, но жителей просят быть осторожными вблизи водоемов — возможны кратковременные переливы реки Миасс по руслу течения.

Виталина Ярховска