Предложение по зарплате сильнее всего выросло в сфере искусства на Южном Урале

За первое полугодие 2026 года лидером по росту зарплатных предложений в Челябинской области стала сфера искусства, развлечений и массмедиа. Здесь специалисты в среднем могут получать 69,9 тыс. руб. (+18%), сообщает hh.ru.

В топ-3 направлений также вошли информационные технологии, где жалованье выросло до 74,6 тыс. руб. (+16%), и рабочий персонал — до 111,4 тыс. руб. (+16%). Кроме того, больше стали зарабатывать в строительстве и недвижимости (+15%, до 123,9 тыс. руб.), среди домашнего и обслуживающего персонала (+11%, до 81,5 тыс. руб.), в сферах спортивных клубов, фитнеса и салонов красоты (+11%, до 71,9 тыс. руб.), управления персоналом и тренингов (+11%, до 67 тыс. руб.) и безопасности (+9%, до 57,3 тыс. руб.).

В целом с начала года медианная предлагаемая зарплата в Челябинской области выросла на 8% и по итогам июля достигла 73,4 тыс. руб.

Виталина Ярховска