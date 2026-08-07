Два учителя погибли при стрельбе в таиландской школе

Ученик открыл стрельбу в школе в округе Банг-Круай к северу от Бангкока. По информации тайской газеты Khaosod, погибли два учителя, еще 15 человек пострадали. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Нападавший все еще находится в школе, отмечает издание. Его личность устанавливается.

Вокруг здания все еще раздаются звуки стрельбы. Территория школы оцеплена. Из здания эвакуируют учащихся и работников школы.