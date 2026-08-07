Два учителя погибли при стрельбе в таиландской школе
Ученик открыл стрельбу в школе в округе Банг-Круай к северу от Бангкока. По информации тайской газеты Khaosod, погибли два учителя, еще 15 человек пострадали. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.
Нападавший все еще находится в школе, отмечает издание. Его личность устанавливается.
Вокруг здания все еще раздаются звуки стрельбы. Территория школы оцеплена. Из здания эвакуируют учащихся и работников школы.
В феврале 2026 года директриса школы города Патонг на юге Таиланда скончалась от ранений, полученных в результате нападения на учебное заведение. Вооруженный пистолетом 18-летний юноша проник в здание и открыл огонь, ранив также 14-летнюю школьницу и другого ребенка, который получил травму лодыжки.
Таиланд является одним из лидеров Юго-Восточной Азии по количеству огнестрельного оружия у населения, где в частном обороте находится около 10 миллионов единиц оружия. Инциденты со стрельбой в школах происходят не только в Таиланде: в июне 2026 года двое подростков открыли стрельбу в школе на Филиппинах, в результате чего три человека погибли и пять получили ранения.